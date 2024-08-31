Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бруно Кабокло перешёл из «Партизана» в «Хапоэль»

28-летний тяжёлый форвард Бруно Кабокло покинул белградский «Партизан» и в следующем сезоне будет выступать за «Хапоэль» из Тель-Авива. Об этом сообщил президент «Партизана» Остоя Мияйлович.

Мияйлович добавил, что его клуб получит за бразильского игрока компенсацию в размере € 600 тыс.

По данным издания Israel Hayom, в предстоящем сезоне зарплата Кабокло составит около € 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что Кабокло надеется подписать контракт с клубом НБА «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, в минувшем сезоне Бруно принял участие в 28 матчах, которые состоялись в рамках Евролиги. В среднем за игру Кабокло набирал 7,8 очка, делал 3,8 подбора, отдавал 0,4 передачи и совершал 0,8 блок-шота.

Бруно принял участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе сборной Бразилии. В среднем за четыре матча на Олимпиаде Кабокло набирал 17,3 очка и делал 7,0 подбора.