Томас Эртель высказался о своём пребывании в «Зените»

Разыгрывающий Томас Эртель, игравший последние два года в Единой лиге ВТБ, высказался о своём периоде в «Зените». Напомним, в начале августа официально стало известно, что 35-летний баскетболист покинет санкт-петербургский клуб.

«Это был замечательный опыт, и организация в целом была на высоте. Хотя мы не достигли нашей главной цели — победы в Лиге ВТБ, мы смогли выиграть Кубок России и дважды завоевать Суперкубок. У меня также было много личных наград. До моего приезда мы испытывали некоторую тревогу. В первый сезон нам пришлось привыкать к новому окружению.

Однако ко второму сезону у нас уже была устоявшаяся рутина, и всё шло гладко. В Санкт-Петербурге мы не сталкивались с проблемами и не чувствовали давления. Местные жители приняли меня как родного. Отношения с командой были отличными, и именно это стало одной из причин моего выбора [команды]», — приводит слова Эртеля Eurohoops.