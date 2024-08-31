Эртель: Паскуаль — один из лучших тренеров в Европе. Знал, что он раскроет мой потенциал

35-летний французский разыгрывающий Томас Эртель, покинувший в начале августа санкт-петербургский «Зенит», поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером Хавьером Паскуалем.

«Я знал тренера ещё со времен его работы в «Барселоне» и «Панатинаикосе». Он — один из лучших тренеров в Европе, и я знал, что он позволит мне раскрыть свой потенциал.

Тактически он очень силён, и наше сотрудничество было великолепным. Несмотря на множество травм, в целом это был положительный опыт, и мои отношения с Хави Паскуалем были очень хорошими», — цитирует Эртеля Eurohoops.

Напомним, Эртель пополнил ряды «Зенита» в 2022 году. Тем временем Паскуаль возглавляет санкт-петербургскую команду с 2020 года.