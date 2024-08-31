Кейтлин Кларк обновила рекорд женской НБА по матчам с определённой статистикой

Сегодня, 31 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Чикаго Скай» принимал «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 100:81 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающая и новичок «Индианы» Кейтлин Кларк, в свою очередь, провела на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 31 очко (8 из 14 с игры, где 5 из 9 — трёхочковыое), 12 результативных передач, четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболистки по итогам встречи составил «+23».

Как отмечает портал StatMamba, Кларк установила рекорд WNBA по количеству игр как минимум с 20 очками и 10 результативными передачами в рамках конкретного регулярного чемпионата. Более того, Кейтлин стала первой, кому удалось в определённой игре набрать 30+ очков, 12+ передач и 5+ реализованных «трёшек».