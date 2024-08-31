Олимпийская чемпионка Ионеску исполнила невероятное попадание в матче женской НБА

Сегодня, 31 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Сиэтл Шторм» принимал «Нью-Йорк Либерти». Игра завершилась со счётом 98:85 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающая «Нью-Йорка» Сабрина Ионеску в заключительной четверти совершила необычный бросок. После прохода к кольцу Ионеску, которая стала чемпионкой Олимпиады в Париже в составе сборной США, пыталась забросить мяч, но промахнулась. Однако, лёжа на паркете, она поймала отскочивший мяч и направила его точно в кольцо.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Разыгрывающая, в свою очередь, провела на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 25 очков (7 из 16 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), сделав восемь подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» баскетболистки по итогам встречи составил «-3».