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«Такого раньше никто не видел». Экс-игрок НБА высказался о Стефене Карри

«Такого раньше никто не видел». Экс-игрок НБА высказался о Стефене Карри
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тай Лоусон поделился впечатлениями о том, насколько тяжело было играть против ныне разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Стефен Карри тоже был великолепен. Он играл против нас и бросал из правого угла. Я смотрел на мяч, и он просто — бах! Такого раньше никто не видел», — рассказал Лоусон во время подкаста Raw Room.

Карри всю профессиональную карьерную карьеру выступает за «Голден Стэйт». Вместе с клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА. Дважды Карри получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США игрок стал золотым медалистом на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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