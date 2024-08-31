«Привет, хейтеры». Леброн Джеймс заступился за звезду женской НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к ненавистникам первого номера драфта 2024 года в женской НБА (WNBA) Кейтлин Кларк после матча с «Чикаго Скай», где разыгрывающая набрала 31 очко, сделала 12 передач, четыре подбора и один перехват.

«Кейтлин Кларк!!! Привет, хейтеры», — написал Леброн в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Кларк с первых дней в лиге недолюбливали журналисты и игроки женской НБА. Её поддержали Чарльз Баркли, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил и другие известные баскетбольные легенды.

В последнем матче регулярного чемпионата Кларк установила рекорд WNBA по количеству игр как минимум с 20 очками и 10 результативными передачами в рамках конкретного регулярного чемпионата. Более того, Кейтлин стала первой, кому удалось в определённой игре набрать 30+ очков, 12+ передач и 5+ реализованных «трёшек».