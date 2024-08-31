«У тебя есть уважение Леброна, а что насчёт остальных?» О'Нил — о Редике в роли тренера

52-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции центрового, Шакил О'Нил во время своего подкаста в YouTube обратился к 40-летнему главному тренеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редику, усомнившись в доверии команды к нему.

«У тебя есть уважение Леброна, а как насчёт других парней? Это будет испытанием для Редика. Я не думаю, что смог бы играть за парня, против которого я играл всего четыре или пять лет назад. Никакого неуважения к Джей Джею, но я думаю, что это может стать актуальной проблемой», — сказал Шакил.

Редик был выбран на драфте НБА 2006 года в первом раунде под общим 11-м номером командой «Орландо Мэджик». Завершил карьеру игрока в 2021 году, проведя два сезона в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».