Марио Чалмерс: не думаю, что игроки боятся Леброна так, как они боялись Джордана

Бывший игрок «Майами Хит» Марио Чалмерс предположил, почему игроки НБА не боятся лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса так, как боялись шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

«Я не думаю, что игроки боятся Леброна так, как они боялись Джордана. Но это не значит, что вам не стоит боятся Джеймса. Я просто думаю, что, в конце концов, Леброн через многое прошёл и хотел, чтобы его любили. Вы всегда будете уважать то, что он делал. Леброн нравится, и хочется быть его фанатом. Я думаю, поэтому никто не говорил, что боится Леброна», — сказал Чалмерс в подкасте The Big Podcast.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Леброн Джеймс принял участие в 72 играх. В среднем за матч Джеймс набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, а также отдавал 8,3 передачи и делал 1,3 перехвата.

Леброн принимал участие в Олимпийских играх в Париже в составе сборной США. Американцы выиграли золото, одолев французов в финале, а Леброн был признан самым ценным игроком турнира.