«Денвер» поделился смешной фотографией Николы Йокича

Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич участвовал в последнем матче известного разыгрывающего Горана Драгича. В игре принимал участие Матео Драгич – сын Горана, именно с ним у Джокера получилась забавная фотография.

Фото: Соцсети «Денвер Наггетс»

Изначально фото поделился брат Драгича – Зоран, снимок был подписан так: «Ты должен бежать быстрее, когда за тобой гонится трёхкратный MVP». А баскетбольный клуб «Денвер» немного переделал фотографию, сделав акцент на том, что кто-то гонится за тремя выходными днями.

Напомним, Йокич в составе сборной Сербии стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже. В полуфинале сербы во главе с Джокером были близки к тому, чтобы обыграть США, но в итоге проиграли со счётом 91:95, а в матче за третье место подопечные Светислава Пешича обыграли Германию (93:83).