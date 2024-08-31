Самый молодой игрок НБА прошлого сезона сломал ногу и выбыл на неопределённый срок

19-летний американский профессиональный баскетболист команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джи Джи Джексон во время тренировки сломал ногу, сообщает ESPN.

В среду Джексон перенесёт операцию, после чего станут известны сроки возвращения баскетболиста.

Джи Джи был самым молодым игроком НБА в прошлом сезоне. Его средние показатели за матч — 14,6 очка и 4,1 подбора. Также он был выбран во вторую сборную новичков лиги.

В старшей школе, представляя Ridge View, Джексон набирал в среднем 15,8 очка и совершал 10 подборов, благодаря чему команда выиграла чемпионат штата Южная Каролина в классе 5A. Джи Джи был назван игроком года по баскетболу в Южной Каролине по версии Gatorade, набирая в среднем 22,1 очка, делая 10,9 подбора и 2,3 блокшота за игру и приведя команду ко второму подряд титулу чемпиона штата в свой третий сезон.