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Марк Кьюбан объяснил, почему «Даллас» выбрал пухлого и небыстрого игрока на драфте НБА

Марк Кьюбан объяснил, почему «Даллас» выбрал пухлого и небыстрого игрока на драфте НБА
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Американский предприниматель, миллиардер и один из владельцев «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, как клуб из Техаса решил выбрать на драфте Национальной баскетбольной ассоциации Джейлена Брансона.

«Я расскажу тебе всю историю из той комнаты, чувак, это было здорово. Итак, мы выбрали Луку [Дончича], поменялись местами, чтобы получить Луку, и у нас остался 31 выбор, и все они такие: Джей Би, Джей Би, Джей Би, Джей Би. Он победитель, немного пухловат, не такой быстрый, не суперспортивный, но он победитель, он подчищает за всеми, вы не можете оценить это. Это наш парень», – сказал Кьюбан в подкасте Playmaker.

Напомним, Брансон дважды становился чемпионом NCAA – главной студенческой баскетбольной лиги США. С 2018 по 2022 год Джейлен играл за «Даллас», а затем подписал контракт с «Нью-Йорк Никс».

Невероятный поступок Брансона
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