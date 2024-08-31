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Бывший тренер «Лейкерс» согласился с обвинениями в адрес Роба Пелинки

Бывший тренер «Лейкерс» согласился с обвинениями в адрес Роба Пелинки
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Экс-помощник главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Хэнди согласился со словами бывшего центрового клуба из Калифорнии Дуайта Ховарда, который ранее заявил, что генеральный менеджер Роб Пелинка разрушил династию «озёрников».

«Факты», — написал Хэнди в своей социальной сети.

Напомним, в сезоне-2019/2020 «Лейкерс» стали чемпионами НБА. После этого клуб из Лос-Анджелеса лишь раз преодолевал порог первого раунда плей-офф НБА. Прошлый регулярный чемпионат «озёрники» закончили на восьмом месте в Западной конференции с результатом в 47 побед при 35 поражениях.

«Лейкерс» пробились в плей-офф 2024 года через турнир плей-ин, в первом раунде клубу противостоял на тот момент действующий чемпион «Денвер Наггетс». В итоге клуб из Колорадо оказался сильнее со счётом 4-1.

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