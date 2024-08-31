Стефен Карри объяснил, почему убрал упоминание «Голден Стэйт» из своей соцсети

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефен Карри рассказал, почему убрал упоминание своего клуба со своей страницы в одной из социальных сетей.

Журналист Bloomberg Эмили Чанг встретила Стефена и его жену Айешу на турнире по гольфу и спросила его о том, зачем он удалил упоминание «Уорриорз». «Я просто гордился тем, что я олимпийский чемпион», — сказал Карри.

После этого Эмили спросила: «Ты здесь (в «Голден Стэйт») навсегда?» На это Стефен ответил: «Таков план».

Напомним, ранее стало известно, что Карри подписал с «Голден Стэйт» новый контракт сроком на один год и общей стоимостью в $ 62,6 млн. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/2027. Стефен в составе сборной США завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.