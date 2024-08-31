Энджел Риз появилась на матче женской НБА в футболке Денниса Родмана

22-летняя американская баскетболистка Энджел Риз, выступающая за клуб «Чикаго Скай» из женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), перед матчем с «Индиана Фивер» в рамках регулярного чемпионата появилась в объективах камер в футболке Денниса Родмана во времена его выступления за «Детройт Пистонс».

Энджел Риз пришла на матч в футболке Денниса Родмана:

Напомним, американская баскетболистка стала первой в истории WNBA, кому удалось за первые 25 матчей профессиональной карьеры собрать как минимум 300 подборов. Отметим, что на минувшем драфте женской НБА форвард «Чикаго Скай» была выбрана под общим седьмым номером. Первой на драфте 2024 года выбрали Кейтлин Кларк.

Отметим, Родман — пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. Дважды Деннис выигрывал кубок Ларри О'Брайена с «Детройтом» и ещё трижды — с «Чикаго Буллз».