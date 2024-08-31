Войнаровски: Зубац подписал новый контракт

27-летний хорватский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», Ивица Зубац подписал трёхлетнее продление контракта с клубом, сообщает известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Игрок «Клипперс» Ивица Зубац договорился о трёхлетнем продлении контракта на сумму $ 58,6 млн. Зубац получает максимально доступный контракт на три сезона, и теперь ему гарантированы четыре года и $ 70 млн», — написал Войнаровски в социальной сети Х (ранее Twitter).

Зубац выбран «Лейкерс» во втором раунде под общим 32-м номером на драфте 2016 года. С 2019 года выступает за «Клипперс». В минувшем сезоне-2023/2024 провёл 68 игр в регулярном сезоне, набирая в среднем 9,2 очка, делая 7,4 подбора и 1,2 передачи за матч.