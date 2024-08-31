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Если Лука Дончич завершит карьеру сейчас, войдёт ли он в Зал славы баскетбола?

Если Лука Дончич завершит карьеру сейчас, войдёт ли он в Зал славы баскетбола?
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич провёл шесть полноценных сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. В минувшем плей-офф НБА клуб из Техаса во главе со словенцем пробился в финал, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.

А что если Лука Дончич завершит карьеру прямо сейчас, войдёт ли он в Зал славы баскетбола?

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В прошедшем регулярном чемпионате НБА Дончич принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

Напомним, Дончичу на данный момент 25 лет. Он был выбран на драфте НБА 2018 года под общим третьим номером.

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