Если Лука Дончич завершит карьеру сейчас, войдёт ли он в Зал славы баскетбола?

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич провёл шесть полноценных сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. В минувшем плей-офф НБА клуб из Техаса во главе со словенцем пробился в финал, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.

А что если Лука Дончич завершит карьеру прямо сейчас, войдёт ли он в Зал славы баскетбола?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА Дончич принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

Напомним, Дончичу на данный момент 25 лет. Он был выбран на драфте НБА 2018 года под общим третьим номером.