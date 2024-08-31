Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Финал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Единой лиге ответили на вопрос о возможном введении четырёхочковых бросков

В Единой лиге ответили на вопрос о возможном введении четырёхочковых бросков
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос о возможном изменении правил и введении четырёхочковых бросков в чемпионат.

«Мы не планируем вводить четырёхочковые. Всё-таки мы международная лига и следуем привычным правилам Международной федерации баскетбола (ФИБА). При этом в Матче звёзд мы можем себе позволить экспериментировать — это же шоу. Там мы вводили и шестиочковые броски», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Напомним, 18 августа на Филиппинах реализовали первый четырёхочковый бросок в истории профессионального баскетбола. Филиппинская баскетбольная ассоциация стала первой в мире, внедрившей подобное правило на профессиональном уровне.

Впервые PBA опробовала это нововведение на Матче звёзд в 2023 году. Четырёхочковые броски ранее были введены в некоторых лигах баскетбола 3х3 и в непрофессиональных турнирах.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кириленко оценил последствия от вероятного внедрения четырёхочковых, приведя пример Карри
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android