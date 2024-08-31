В Единой лиге ответили на вопрос о возможном введении четырёхочковых бросков

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос о возможном изменении правил и введении четырёхочковых бросков в чемпионат.

«Мы не планируем вводить четырёхочковые. Всё-таки мы международная лига и следуем привычным правилам Международной федерации баскетбола (ФИБА). При этом в Матче звёзд мы можем себе позволить экспериментировать — это же шоу. Там мы вводили и шестиочковые броски», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Напомним, 18 августа на Филиппинах реализовали первый четырёхочковый бросок в истории профессионального баскетбола. Филиппинская баскетбольная ассоциация стала первой в мире, внедрившей подобное правило на профессиональном уровне.

Впервые PBA опробовала это нововведение на Матче звёзд в 2023 году. Четырёхочковые броски ранее были введены в некоторых лигах баскетбола 3х3 и в непрофессиональных турнирах.