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«Я боялся его». Шакил О'Нил рассказал об отношении к Майклу Джордану

«Я боялся его». Шакил О'Нил рассказал об отношении к Майклу Джордану
Jason Miller/Getty Images
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52-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции центрового, Шакил О'Нил описал свои эмоции от игры против легендарного шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

Фото: Getty Images

«Я неоднократно слышал, как игроки, да я сам, говорили: «Я боялся Майкла Джордана. Майкл единственный человек, который напугал меня на площадке, потому что я прошёл путь от школы, где восхищался им, через колледж, где также восхищался им.

А затем он оказался прямо передо мной в НБА, и всё то дерьмо, которое ты видишь на своём постере в комнате, он делает это в реальной жизни. Иногда Майкл проносился мимо меня так быстро, что я думал: «О, дерьмо». Да, я был в ужасе», — сказал Шакил во время своего подкаста на YouTube-канале.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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