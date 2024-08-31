Дуэйн Уэйд объяснил разницу между Коби Брайантом и Леброном Джеймсом

42-летний легендарный американский баскетболист, бывший игрок клуба НБА «Майами Хит» Дуэйн Уэйд объяснил разницу между легендарным игроком Коби Брайантом и Леброном Джеймсом.

«У Коби есть эта мистическая сторона… Коби просто так много работал всё время, а у Брона [Леброна Джеймса] этого нет. Но при этом всём вы все никогда не видели, как работает Брон. Я тоже никогда не видел, чтобы кто-то работал так, как он. Просто Коби и Джеймс обладают разными подходами к подготовке своего тела и своих навыков.

Я думаю, что величайший из всех, кого я когда-либо видел, — Леброн. То, что я видел на тренировках каждый день в его исполнении… Никогда не наблюдал никого, кто был бы настолько последователен при выполнении упражнений во время тренировок. Когда вы видите их постоянную доминацию, их уровень одержимости — это то, что было в каждом из них, но то, как они это делают… совершенно разные подходы», — приводит слова Уэйда Sports Illustrated.

Коби Брайант за свою карьеру завоевал пять титулов чемпиона НБА, на счету Леброна — четыре. Джеймс — лучший снайпер в истории регулярных сезонов и плей-офф НБА.