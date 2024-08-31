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Баскетболистка женской НБА не попала по кольцу из простой ситуации

Баскетболистка женской НБА не попала по кольцу из простой ситуации
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Сегодня, 31 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Чикаго Скай» принимал «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 100:81 в пользу гостевой команды.

Ближе к концовке третьей четверти защитница «Чикаго» Рейчел Бэнем попала в курьёзную ситуацию, промахнувшись из трёхсекундной зоны, когда против неё никто не защищался. По итогам эпизода мяч всё равно сохранился в руках 31-летней американской баскетболистки.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что во время встречи разыгрывающая и новичок «Индианы» Кейтлин Кларк установила рекорд WNBA по количеству игр как минимум с 20 очками и 10 результативными передачами в рамках конкретного регулярного чемпионата. Более того, она стала первой, кому удалось в определённой игре набрать 30+ очков, 12+ передач и 5+ реализованных «трёшек».

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