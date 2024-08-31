«Продление Карри — это вотум доверия клубу». Аналитик ESPN — о новом контракте Стефена

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст заявил, что продление контракта звёздного разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри сроком на один год и общей стоимостью в $ 62,6 млн, на которые он сможет претендовать в сезоне-2026/2027, является вотумом доверия клубу.

«Это просто подтверждает то, что Карри всегда говорил, а именно что он хочет быть в «Уорриорз» всю жизнь… Это вотум доверия в сторону клуба… Он мог бы подождать ещё год, и в следующем году ему бы разрешили подписать контракт на два года. Но для него сделать это сейчас — значит сказать: «Эй, я уважаю то, что мы делаем как организация, и мы собираемся изменить курс и попытаться продолжить совершенствоваться». «Уорриорз» — это команда, за которой стоит следить в плане дальнейших событий на рынке игроков», — приводит слова Уиндхорста издание The Sports Rush.

Стефен был выбран на драфте НБА 2009 года под седьмым номером. Он четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), дважды MVP НБА (2015, 2016). Карри всю профессиональную карьеру выступает за «Уорриорз».