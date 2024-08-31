Томас Эртель оценил свои шансы снова играть за сборную Франции

Разыгрывающий Томас Эртель, выступающий последние два года в Единой лиге ВТБ, высказался о своих шансах вернуться в состав сборной Франции.

«Конечно, я очень рад за своих товарищей по команде, за тренерский состав и их результат на Олимпиаде. Но мне было грустно на это смотреть со стороны.

Я разговаривал с тренером [Венсаном] Колле. Но я ещё тогда не знал, останусь в «Зените» или нет. Я не хотел им обещать, что не останусь, попасть в сборную, а затем остаться в России. Тогда бы всё выглядело даже хуже, чем сейчас. Подготовка к Олимпиаде началась очень рано, поэтому я тогда ещё не принял решение.

Федерация заключила, что игроки, которые будут играть в России, не могут быть в составе сборной. Я никому не лгал и не сказал ничего плохого. Все знали, что я подпишу контракт с «Зенитом», и на Евробаскете я был одним из лучших игроков сборной.

Играть в составе национальной команды — всегда большая гордость, поэтому, если бы у меня был шанс вернуться и играть за Францию, это было бы большой честью для меня. Надеюсь, что смогу получить второй шанс, потому что я не сделал ничего плохого», — приводит слова Эртеля Eurohoops.

Напомним, в начале августа официально стало известно, что 35-летний баскетболист покинет санкт-петербургский клуб.