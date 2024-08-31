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«Автодор» с разницей в одно очко победил «Парму» в матче за 3-е место Кубка Хайретдинова

«Автодор» одержал победу над «Пармой» в матче за третье место на турнире «Кубок Хайретдинова» — 2024. Встреча проходила на арене Нагорный (Нижний Новгород). Клуб из Саратова победил команду из Перми со счётом 69:68 (19:23, 15:13, 14:20, 21:12). Участие в турнире также принимают «Пари Нижний Новгород» и «Самара».

Турнир «Кубок Хайретдинова» посвящён основателю баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову. В этом году турнир проходит в четвёртый раз.

Кубок Хайретдинова — 2024 проходит с 30 по 31 августа. Финальный матч состоится сегодня, 31 августа, он начнётся в 18:45 мск.

Напомним, регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата московский ЦСКА и казанский УНИКС.