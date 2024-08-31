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«Ужасная ошибка с моей стороны». Эртель рассказал про уход из «Реала» после вечеринки

«Ужасная ошибка с моей стороны». Эртель рассказал про уход из «Реала» после вечеринки
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Разыгрывающий Томас Эртель, выступавший последние два года в Единой лиге ВТБ за «Зенит», рассказал про свой уход из мадридского «Реала» после вечеринки.

«Я был счастлив подписать тот контракт, потому что «Реал» — лучший клуб в Европе. Но совершил детскую ошибку, когда пошёл на вечеринку накануне игры с «Пао» в Афинах.

Ужасная ошибка с моей стороны, я извинился перед всеми: тренерами, руководством, партнёрами. Хотелось получить второй шанс, потому что, думаю, я не единственный спортсмен или даже баскетболист, который ходил в клуб накануне матча, да и я же был не один. Но стал единственным, к кому применили такие меры.

Теперь я уже не тот человек и никогда не повторю того, что сделал тогда. Не считаю себя плохим человеком или плохим товарищем по команде. Эта ситуация повлияла на мою карьеру», — приводит слова Эртеля Eurohoops.

Напомним, в начале августа официально стало известно, что 35-летний баскетболист покинет санкт-петербургский клуб.

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