Стефен Карри рассказал, о чём мечтал в начале карьеры в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дебютировал в НБА в 2009 году. В начале своей карьеры он мечтал лишь о том, чтобы закрепиться в лиге и быть хорошим профессионалом. Слова лидера «Уорриорз» из 2009 года приводит Clutch Points.

«Где я буду через 10 лет? Хочу, чтобы меня знали как истинного профессионала. Парня, который играет правильно. Надеюсь, этот парень всё ещё будет в лиге и по-прежнему будет эффективен, ведь есть не так много людей, которые могут продержаться в НБА двузначное число лет», — сказал тогда Карри.

15 лет спустя Карри не только всё ещё выступает в НБА, но и считается одним из величайших игроков всех времён.

Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА, десятикратный участник Матча всех звёзд лиги, двукратный MVP НБА (2015, 2016), MVP финала НБА 2022 года.