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Битва лиг, баскетбол: турнир в Москве, кто вышел в финал, результаты первого игрового дня, HOOPS, ЦСКА-2, БК Московский,

«Битва лиг», баскетбол: результаты первого игрового дня
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Завершился первый игровой день баскетбольного турнира «Битва лиг», в котором принимают участие представители Суперлиги – ЦСКА-2 и «Барнаул», а также любительские клубы — «Московский» и HOOPS.

В матче открытия «Битвы лиг» – 2024 ЦСКА-2 обыграл медиакоманду HOOPS со счётом 79:59. Армейцы стали первыми, кто пробился в финал баскетбольного турнира. Следом между собой встретились «Барнаул» и «Московский». Клуб из Алтайского края оказался сильнее с результатом 64:59.

Встреча за третье место состоится завтра, 1 сентября, в 13:00 мск. Бронзовые медали разыграют между собой HOOPS и «Московский». За золото же поборются ЦСКА-2 и «Барнаул» — клубы Суперлиги. Финал пройдёт в 16:00 мск.

Напомним, в 2023 году победителем «Битвы лиг» стал «Московский», который в финале переиграл ЦСКА-2.

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