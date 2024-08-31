Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Самара» уверенно обыграла «Пари Нижний Новгород» в финальном матче Кубка Хайретдинова

«Самара» уверенно обыграла «Пари Нижний Новгород» в финальном матче Кубка Хайретдинова
Аудио-версия:
Комментарии

«Самара» одержала уверенную победу над «Нижним Новгородом» в финальном матче турнира «Кубок Хайретдинова» — 2024. Встреча проходила на стадионе «Нагорный» (Нижний Новгород). Самарский клуб победил принимающую турнир команду со счётом 90:70 (21:21, 22:15, 13:15, 34:19).

Кубок Хайретдинова . Финал
31 августа 2024, суббота. 18:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
70 : 90
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Захаров, Нуталл, Карпенков, Хвостов, Антипов, Джуришич, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин
Самара: Брукс, Адамс, Зверев, Гудумак, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, Амосов, Далтон, Харрелл, Чикарев

Турнир «Кубок Хайретдинова» посвящён основателю баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову. В этом году турнир проходил в четвёртый раз.

«Кубок Хайретдинова» — 2024 прошёл с 30 по 31 августа. Участие в турнире также принимали саратовский «Автодор» и пермская «Парма». В состоявшемся сегодня матче за третье место победу одержал «Автодор».

Регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата московский ЦСКА и казанский УНИКС.

Материалы по теме
«Автодор» с разницей в одно очко победил «Парму» в матче за 3-е место Кубка Хайретдинова
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android