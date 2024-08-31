«Самара» уверенно обыграла «Пари Нижний Новгород» в финальном матче Кубка Хайретдинова

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«Самара» одержала уверенную победу над «Нижним Новгородом» в финальном матче турнира «Кубок Хайретдинова» — 2024. Встреча проходила на стадионе «Нагорный» (Нижний Новгород). Самарский клуб победил принимающую турнир команду со счётом 90:70 (21:21, 22:15, 13:15, 34:19).

Турнир «Кубок Хайретдинова» посвящён основателю баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову. В этом году турнир проходил в четвёртый раз.

«Кубок Хайретдинова» — 2024 прошёл с 30 по 31 августа. Участие в турнире также принимали саратовский «Автодор» и пермская «Парма». В состоявшемся сегодня матче за третье место победу одержал «Автодор».

Регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата московский ЦСКА и казанский УНИКС.