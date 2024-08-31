Защитник БК «Париж» Маодо Ло надеется оправиться после очень сложного сезона

31-летний немецкий защитник БК «Париж» Маодо Ло надеется оправиться после очень непростого сезона, в котором его преследовали многочисленные травмы.

«Прошлый сезон был очень трудным из-за всех этих травм. Мне пришлось пропустить много игр. Особенно в Евролиге, где сложно набрать темп после тяжёлого начала сезона.

Сейчас я с нетерпением жду нового сезона в составе «Парижа», чтобы быть в форме, потому что в этом случае я смогу продемонстрировать мастерство, опыт и все свои качества. Честно говоря, именно этого я хочу — помочь своей команде, показав всё, на что способен», — приводит слова Ло Eurohoops.

Маодо Ло провёл в Евролиге 220 матчей за восемь лет. В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем 7,6 очка за матч.