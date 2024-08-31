«Нужно время, чтобы поставить игру». Анзулович — о победе «Самары» на Кубке Хайретдинова

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал победу своей команды на турнире «Кубок Хайретдинова» — 2024.

«Моментами мы показали хорошую игру, моментами пропадали. У нас во многом новая команда, и нужно время, чтобы поставить ей игру. Но, конечно, гораздо лучше, когда ты выигрываешь и учишься на выигранных матчах.

В Нижнем команда старалась, команда хотела выиграть — и это плюс. Вижу прогресс в нашей игре и верю, что с каждым матчем мы будем выглядеть всё лучше и лучше. Поздравляю команду с победой на турнире!» — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».

Сегодня, 31 августа, «Самара» одержала уверенную победу над «Нижним Новгородом» в финальном матче турнира «Кубок Хайретдинова» — 2024 со счётом 90:70.