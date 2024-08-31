Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нужно время, чтобы поставить игру». Анзулович — о победе «Самары» на Кубке Хайретдинова

«Нужно время, чтобы поставить игру». Анзулович — о победе «Самары» на Кубке Хайретдинова
Комментарии

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал победу своей команды на турнире «Кубок Хайретдинова» — 2024.

«Моментами мы показали хорошую игру, моментами пропадали. У нас во многом новая команда, и нужно время, чтобы поставить ей игру. Но, конечно, гораздо лучше, когда ты выигрываешь и учишься на выигранных матчах.

В Нижнем команда старалась, команда хотела выиграть — и это плюс. Вижу прогресс в нашей игре и верю, что с каждым матчем мы будем выглядеть всё лучше и лучше. Поздравляю команду с победой на турнире!» — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».

Сегодня, 31 августа, «Самара» одержала уверенную победу над «Нижним Новгородом» в финальном матче турнира «Кубок Хайретдинова» — 2024 со счётом 90:70.

Кубок Хайретдинова . Финал
31 августа 2024, суббота. 18:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
70 : 90
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Захаров, Нуталл, Карпенков, Хвостов, Антипов, Джуришич, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин
Самара: Брукс, Адамс, Зверев, Гудумак, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, Амосов, Далтон, Харрелл, Чикарев
Материалы по теме
«Самара» уверенно обыграла «Пари Нижний Новгород» в финальном матче Кубка Хайретдинова
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android