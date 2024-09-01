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17% всех неспортивных фолов в женской НБА были совершены против одной баскетболистки

17% всех неспортивных фолов в женской НБА были совершены против одной баскетболистки
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На данный момент проходит регулярный сезон женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Отметим, что сейчас лучшее соотношение побед и поражений в лиге имеет «Нью-Йорк Либерти» — 27 побед при шести поражениях. На втором месте располагается «Коннектикут Сан» с 23 победами и восемью поражениями.

Как указывает аккаунт Clark Report в социальных сетях, разыгрывающая и новичок «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк получает на себе 17% всех неспортивных фолов в текущем сезоне. Кроме того, из этих 17% только 80% приходится на игроков «Чикаго Скай», где выступает основная соперница Кларк в борьбе за звание лучшего новичка Энджел Риз.

В сезоне-2024 WNBA 22-летняя Кларк приняла участие в 32 матчах, набирая в среднем 18,4 очка, 8,3 результативной передачи и 5,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,9, трёхочковых — 33,7. «Индиана» занимает общее шестое место, имея в своём распоряжении 16 побед и столько же поражений.

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