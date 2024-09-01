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Шакил О'Нил назвал баскетболистку, к которой относится как к дочери

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказался о баскетболистке и новичке «Чикаго Скай» из женской НБА (WNBA) Энджел Риз.

«Она словно для меня дочка», — приводит слова О'Нила официальный аккаунт WNBA в социальных сетях.

Отметим, что 22-летняя Риз была выбрана на минувшем драфте под общим седьмым номером. Энджел является одной из претенденток на награду лучшему новичку по итогам нынешнего сезона, где её главной соперницей является Кейтлин Кларк из «Индианы Фивер».

В рамках этого сезона Риз приняла участие в 31 матче, набирая в среднем 13,2 очка, 12,9 подбора и 1,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,6, трёхочковых — 16,7. «Чикаго» на данный момент занимает общее восьмое место (11-20).