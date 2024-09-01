Шакил О'Нил заявил о финансовом равенстве для мужчин и женщин в баскетболе

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил полагает, что в ближайшее время зарплаты баскетболисток из женской НБА (WNBA) должны сравняться с зарплатами их коллег-мужчин.

«Они всегда играли великолепно, они всегда играли с полной отдачей, я рад, что они получают своё признание. Они точно этого достойны. Теперь нам просто нужно добиться для них контрактов, достойных их таланта и усилий, подобных тем, которые получают игроки НБА», — заявил О'Нил во время прямого эфира матча между «Индианой Фивер» и «Чикаго Скай», который прошёл вчера, 31 августа.

Следует отметить, что в текущем сезоне средний заработок баскетболистки в WNBA составит $ 102 тыс., при этом общий потолок зарплат равен $ 1,46 млн. В то же время в предстоящем сезоне НБА потолок зарплат достигнет $ 140,58 млн, а средняя зарплата составит $ 11 864 465.