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Леброн Джеймс рассказал, каково быть знаменосцем сборной США на Олимпиаде-2024

Леброн Джеймс рассказал, каково быть знаменосцем сборной США на Олимпиаде-2024
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Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сборной США по баскетболу Леброн Джеймс поделился мыслями о том, что он стал знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Для меня и Коко [Кори Гауфф] как для двух чернокожих детей, представляющих нашу страну на крупнейшей спортивной арене, это было невероятное ощущение.

Это событие останется в моей памяти навсегда. Моя община тоже будет помнить это всегда, как и все, кто был причастен к Олимпиаде 2024 года в Париже. Это было потрясающе», — рассказал Джеймс во время эпизода шоу The Shop.

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