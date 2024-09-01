«Потребуется около 6-8 месяцев». Леброн выбрал олимпийские виды, где может преуспеть

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сборной США по баскетболу Леброн Джеймс выразил мнение, что с достаточной подготовкой он мог бы добиться успеха в прыжках в длину или в высоту на Олимпийских играх.

«Возможно, я мог бы заняться прыжками в длину или, может быть, прыжками в высоту. Если у меня будет немного времени на подготовку, думаю, мне потребуется около шести-восьми месяцев, чтобы достичь необходимого уровня», — заявил Джеймс во время эпизода шоу The Shop.

Ранее 39-летний баскетболист поделился мыслями о том, что он стал знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, отметив, что это событие останется в его памяти навсегда.

Леброн Джеймс посетил концерт известной певицы Адель: