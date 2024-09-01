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Стивен Эй Смит: люди будут стремиться играть вместе с Карри. Не уверен, что это так

Стивен Эй Смит: люди будут стремиться играть вместе с Карри. Не уверен, что это так
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит выразил недовольство руководством «Голден Стэйт Уорриорз» за то, что они не смогли укрепить команду, сосредоточив её развитие вокруг звёздного разыгрывающего Стефена Карри.

«Рассматривая организацию в целом — в частности, Стива Керра — я задаюсь вопросом: «Почему мы не можем предоставить этому парню дополнительную помощь?»

Мы говорим о Стефене Карри, который всё ещё выглядит так, будто находится в своём расцвете. Всё ещё величайший снайпер на планете. Вы бы подумали, что люди будут стремиться играть вместе с Карри. Не уверен, что это так», — заявил Смит в эфире программы First Take.

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