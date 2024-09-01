«Не все должны думать одинаково». Карри — о поддержке Камалы Харрис на выборах в США

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри объяснил, почему он решил открыто поддержать кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки (США) от Демократической партии Камалу Харрис на предстоящих выборах.

«Я стараюсь подходить ко всему с достоинством и человечностью. Это не значит, что я пытаюсь разжигать конфликт с другой стороной. Просто это мои убеждения, независимо от того, согласны вы со мной или нет.

Важно стремиться к конструктивным обсуждениям и уметь вести осмысленный диалог о происходящем. Мне не нравится, когда на простые высказывания реагируют негативно. Часто люди не слышат, что именно вы говорите и как это делаете.

Факт в том, что мнения могут различаться, и это нормально. Не все должны думать одинаково. Однако важно проявлять уважение и человечность, признавая точку зрения другого человека», — приводит слова Карри аккаунт Bloomberg Originals в социальных сетях.

Стив Керр подколол Трампа, использовав жест Стефена Карри: