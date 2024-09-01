Дуайт Ховард рассказал, в чём Коби Брайант превосходит Майкла Джордана

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард объяснил, в чём легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант превзошёл шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

«Я думаю, что Коби лучше, чем Майкл Джордан, в плане мастерства. Он взял всё, что делал Джордан, и приумножил это. Коби делал это лучше. У него были непринуждённость, драйв, напористость», — сказал Ховард в подкасте известного игрока НБА Гилберта Аренаса.

Коби Брайант за свою карьеру завоевал пять титулов чемпиона НБА, а на счету Майкла Джордана — шесть. Ранее бывший игрок клуба НБА «Майами Хит» Дуэйн Уэйд объяснил разницу между Коби Брайантом и лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом

Мнение Уэйда: Дуэйн Уэйд объяснил разницу между Коби Брайантом и Леброном Джеймсом

Крупнейший разгром в истории НБА: