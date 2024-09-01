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Назван очередной фаворит на получение награды MVP в сезоне-2024/2025 НБА

Назван очередной фаворит на получение награды MVP в сезоне-2024/2025 НБА
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25-летний словенский баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», Лука Дончич называется одним из главных фаворитов на получение награды самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2024/2025.

Американские букмекерские конторы ставят шанс на получение награды Дончичем с коэффициентом +350 (американский коэффициент +100 = европейский коэффициент 2.00).

У сербского центрового и трёхкратного MVP НБА Николы Йокича коэффициент на завоевание трофея в новом сезоне составляет +360.

Напомним, для того, чтобы игрок претендовал на получение награды НБА — он должен принять участие минимум в 65 играх. В минувшем сезоне Дончич вместе с «Маверикс» пробились в финал НБА, где проиграли «Селтикс» со счётом 1-4.

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