Генменеджер «Дубая»: живу здесь уже 10 лет, у нас больше прав человека, чем в Европе

Генеральный менеджер «Дубая» Деян Каменяшевич прокомментировал точку зрения, согласно которой привлечение спортсменов используется для отвлечения внимания от возможных нарушений прав человека в стране. Напомним, дубайская команда будет выступать в Адриатической лиге со следующего сезона.

«Это недоразумение, и клубы, которые приезжали сюда, это видели. Я живу здесь уже 10 лет и могу сказать, что у нас больше прав человека, чем в Европе.

Я имею в виду Дубай, а не другие страны Ближнего Востока. Здесь более 220 национальностей живут в мире и согласии благодаря чёткой иммиграционной политике, которая позволяет оставаться только с рабочим контрактом, без получения всех благ от государства. Я не занимаюсь политикой и не поддерживаю ни правых, ни левых, но замечаю, что в Европе ситуация ухудшается.

Поэтому утверждения о плохих правах человека здесь, в одном из самых безопасных городов мира, где нет строгого или мусульманского режима, кажутся несправедливыми. И, конечно, женщины здесь могут свободно выходить на улицу и жить обычной жизнью», — приводит слова Каменяшевича Basket News.