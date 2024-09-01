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Каменяшевич: отвергаю все обвинения в отмывании денег или нарушениях прав человека

Каменяшевич: отвергаю все обвинения в отмывании денег или нарушениях прав человека
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Генеральный менеджер «Дубая» Деян Каменяшевич высказался по поводу мнения, что дубайский проект способен подорвать фундаментальные основы спортивной культуры.

«Дубай — это мощный коммерческий бренд, подобно adidas или Nike, который стабильно приносит прибыль. Это не просто траты ради траты.

У нас есть впечатляющие объекты и первоклассная инфраструктура, что облегчает продажу прав на изображения, телетрансляции и привлечение крупных спонсорских контрактов. Я категорически отвергаю все обвинения в отмывании денег, связях с нефтью или нарушениях прав человека.

Всё это — чепуха, ложь и проявление недостатка знаний и культуры. Это всё равно что утверждать, будто Испания и Франция или Литва и Россия — одно и то же», — цитирует Каменяшевича Basket News.

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