Каменяшевич: отвергаю все обвинения в отмывании денег или нарушениях прав человека

Генеральный менеджер «Дубая» Деян Каменяшевич высказался по поводу мнения, что дубайский проект способен подорвать фундаментальные основы спортивной культуры.

«Дубай — это мощный коммерческий бренд, подобно adidas или Nike, который стабильно приносит прибыль. Это не просто траты ради траты.

У нас есть впечатляющие объекты и первоклассная инфраструктура, что облегчает продажу прав на изображения, телетрансляции и привлечение крупных спонсорских контрактов. Я категорически отвергаю все обвинения в отмывании денег, связях с нефтью или нарушениях прав человека.

Всё это — чепуха, ложь и проявление недостатка знаний и культуры. Это всё равно что утверждать, будто Испания и Франция или Литва и Россия — одно и то же», — цитирует Каменяшевича Basket News.