«Проблема не в нас». В «Дубае» сомневаются относительно своего участия в Евролиге

Генеральный менеджер «Дубая» Деян Каменяшевич высказался по поводу участия клуба в Евролиге. Напомним, дубайская команда будет выступать в Адриатической лиге со следующего сезона.

«Я предпочитаю не углубляться в детали, так как это может привести к множеству сложностей. У нас есть трудности с выбором, где мы будем играть в следующем году, и из пяти возможных вариантов Евролига не входит в список.

Единственное, что мы себе наметили, — это определить, где мы будем расширять наше коммерческое присутствие в следующем году в одной из этих пяти лиг, кроме АБА.

Мы ведём переговоры с Евролигой уже более трёх лет, вложив много времени и усилий в то, чтобы донести до них суть нашего проекта. Проблема заключается не в нас, а в ситуации внутри Евролиги.

На данный момент, похоже, они не могут принять новых участников, пока не решат свои внутренние вопросы. Если они это сделают, неизвестно, будем ли мы ещё заинтересованы», — приводит слова Каменяшевича Basket News.