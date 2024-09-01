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«Я хочу крови». Не поехавший на Олимпиаду Джейлен Браун — о следующем сезоне

Один из лидеров «Бостон Селтикс», играющий на позиции лёгкого форварда, Джейлен Браун обозначил свой настрой на следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я хочу крови», — написал Браун в социальной сети в ответ на комментарий.

В финале минувшего сезона НБА «Бостон Селтикс» одержал победу в четырёх матчах из пяти над клубом «Даллас Маверикс» (107:89, 105:98, 106:99, 84:122, 106:88). 27-летний Браун был признан лигой MVP по итогам финальной серии сезона-2023/2024.

Напомним, Джейлен Браун не был вызван в национальную команду США для летних Олимпийских игр в Париже. Существует мнение, что компания Nike, являясь спонсором сборной, могла повлиять на отсутствие форварда. Ранее Браун сделал обличающее заявление в адрес Nike из-за Кайри Ирвинга.