Генменеджер «Дубая»: не стремимся быть похожими на «ПСЖ» или «Манчестер Сити» в футболе

Генеральный менеджер «Дубая» Деян Каменяшевич поделился своим видением развития баскетбольного проекта в Дубае. В частности, Каменяшевич подчеркнул, что клуб выбрал уникальный путь развития, не стремясь копировать модели ведущих футбольных клубов, таких как «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

«Этот проект уникален. У нас было множество возможностей приобрести команды Евролиги или Адриатической лиги, но мы этого не сделали.

Мы не стремимся быть похожими на «ПСЖ» или «Манчестер Сити» в футболе. Мы могли бы создать баскетбольную лигу в Дубае и привлечь лучших игроков, как это сделала Саудовская Аравия с футболом, но мы выбрали другой путь», — цитирует Каменяшевича Basket News.

Ранее управленец высказался по поводу участия клуба в Евролиге. Напомним, дубайская команда будет выступать в Адриатической лиге со следующего сезона.