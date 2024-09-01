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«Откуда у тебя эта палка?» Журналист задал забавные вопросы Луке Дончичу

«Откуда у тебя эта палка?» Журналист задал забавные вопросы Луке Дончичу
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Во время подъёма по Великой Китайской стене журналист задал забавные вопросы 25-летнему атакующему и разыгрывающему защитнику Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Луке Дончичу, представляющему клуб «Даллас Маверикс».

Журналист: откуда у тебя эта палка?

Дончич: не знаю, привёз её из Словении.

Журналист: откуда?

Дончич: из Словении

Напомним, в конце августа в Китае стартовал тур Jordan Brand, основанный легендарным шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом и компанией Nike, под названием China Family Tour.

В туре принимают участие такие звёзды НБА, как разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, Паоло Банкеро из «Орландо Мэджик» и тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон.

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