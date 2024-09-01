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Журналист назвал команду, которая может стать «тёмной лошадкой» в следующем сезоне НБА

Журналист назвал команду, которая может стать «тёмной лошадкой» в следующем сезоне НБА
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение, что «Сакраменто Кингз» станет «тёмной лошадкой» в сезоне-2024/2025.

«Знаете, кто, по-моему, потенциально «тёмная лошадка»? Это «Сакраменто Кингз» и брат ДеАарон Фокс. Я люблю Мэджика [Джонса]. Но единственный спор, который у меня был с ним — связан с Фоксом. Мэджик всегда выбирал Лонзо [Болла], но я видел, что ДеАарон сделал с Боллом в NCAA. Так что «Кингз» способны удивить всех в следующем сезоне», — приводит слова Стивена издание Yahoo Sports.

В минувшем сезоне НБА «Сакраменто» занял девятое место в регулярном сезоне НБА, на стадии плей-ин проиграв «Нью-Орлеан Пеликанс». В межсезонье «Кингз» заключили контракт со звёздным игроком Демаром Дерозаном, ушедшим из «Чикаго Буллз».

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