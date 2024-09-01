Кейтлин Кларк — автор пяти самых результативных матчей среди новичков женской НБА

Вчера, 31 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Чикаго Скай» принимал «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 100:81 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающая и новичок «Индианы» Кейтлин Кларк, в свою очередь, провела на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 31 очко (8 из 14 с игры, где 5 из 9 — трёхочковые), сделав 12 результативных передач, четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболистки по итогам встречи составил «+23».

Примечательно, что Кларк удерживает все позиции в топ-5 самых результативных матчей среди всех новичков в североамериканской лиге: 31, 30, 30, 29 и 29 соответственно. Кейтлин является одной из претенденток на награду лучшему новичку, как и Энджел Риз из «Чикаго».