Ройс Хэмм оценил выступление «Пармы» в Кубке Хайретдинова

Новоиспечённый тяжёлый форвард пермской «Пармы» Ройс Хэмм подвёл итоги после выступления своей команды в Кубке Хайретдинова, где победу одержала «Самара».

«Турнир в Нижнем Новгороде был полезен для понимания того, над чем ещё нужно работать. В первом матче с хозяевами паркета мы играли слишком мягко, уже со старта в нашей игре не было соревновательного духа. Позволили «Пари НН» разогнаться и диктовать условия и темп игры вместо того, чтобы самим оказать давление на их домашней арене.

Тренер внёс коррективы, но нам не удалось переломить ход игры. Сейчас команде не хватает ключевых игроков, которые помогут в ближайшее время, но нам необходимо даже в таких ситуациях проявлять больше бойцовского характера, чтобы держать лидерство со старта и доводить дело до победы.

В матче с «Автодором» мы показали противоположный баскетбол. Считаю, что бились весь матч как команда и лидировали большую часть игры. В концовке совершили ошибки, которые стоили нам победы. Мы знаем, что в Лиге каждая команда сильна и способна перевернуть ход игры в свою пользу.

Поэтому недостаточно хорошо играть лишь три четверти, нужно вести игру до самого победного конца. Нам предстоит ещё много командной работы, но я считаю, что мы уже сделали шаг вперёд в правильном направлении и жёстко бились до конца игры вчера.

Также хочу отметить наших молодых парней, привнёсших искру в нашей игре, которая придала нам сил. Мы знаем, над чем ещё необходимо работать, главное — коллективно собраться и улучшить необходимые детали, которые приведут нас к победе», — приводит слова Хэмма официальный телеграм-канал «Пармы».