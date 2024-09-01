Игрок «Барселоны» Ольмо отпраздновал гол в стиле суперзвезды НБА

31 августа состоялся матч 4-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Атакующий полузащитник каталонского клуба Даниэль Ольмо забил шестой мяч и отпраздновал его в стиле разыгрывающего защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда.

Фото: Кадры из трансляции

Указание пальцем на запястье означает, что сейчас настал Dame Time (время Дэмьена взять игру на себя решающими попаданиями).

Ольмо перешёл в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн.

Лиллард был выбран на драфте НБА 2012 года под шестым пиком командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». В первом матче сезона с «Лос-Анджелес Лейкерс» Лиллард записал на свой счёт 23 очка и 11 передач и присоединился к Оскару Робертсону и Аллену Айверсону как единственным игрокам в истории НБА, сумевшим набрать как минимум 20 очков и 10 передач в своём дебютном матче НБА.

27 сентября 2023 года Лиллард был обменян в «Милуоки Бакс».