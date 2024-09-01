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Беверли набрал три очка в первой игре за «Хапоэль»

36-летний разыгрывающий защитник «Хапоэля» Тель-Авив Патрик Беверли провёл первую игру в составе израильского клуба.

Пропустив первые пару товарищеских игр, Патрик Беверли вышел на площадку за «Хапоэль» впервые с момента подписания контракта с израильским клубом.

Беверли начал товарищескую игру с клубом «Элицур БРИГА Нетания» в стартовой пятёрке вместе с бывшим игроком «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Джо Рэгландом, Гаем Палатином, Томером Гинатом и Джонатаном Мотли. «Хапоэль» начал матч с рывка 24:0 и выиграл первую четверть со счётом 33:8. По итогам матча команда Патрика победила 92:75.

На счету Беверли три очка и шесть передач за 14 минут на площадке.

Самым ценным игроком стал Джонатан Мотли. На его счету 27 очков. У бывшего представителя Единой лиги ВТБ Рэгланда — 11 очков.